"Putzfrau Gretl"

Karneval: Kramp-Karrenbauer wird Sonderbotschafterin

06.08.2019, 10:57 Uhr | dpa

In ihrer Rolle als Verteidigungsministerin muss sie ernst bleiben – ihr Alter Ego "Gretl" hingegen hat viel Humor. Nun darf sich die CDU-Chefin über eine besondere Auszeichnung freuen.

Annegret Kramp-Karrenbauer liebt Närrisches und tritt im Karneval gerne als "Putzfrau Gretl" auf – nun wird die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin vom Bund Deutscher Karneval (BDK) zur ersten Sonderbotschafterin ernannt. Bei einer Jubiläums-Gala zu 66 Jahren BDK am 21. September in Cottbus soll die Saarländerin den "Goldenen Ehrenring" erhalten, wie BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Dienstag sagte.

Kramp-Karrenbauer habe sich "als Inhaberin hoher und höchster politischer Ämter" für die öffentliche Anerkennung des Kulturgutes Fasching-Fastnacht-Karneval eingesetzt. Und das nicht zuletzt dadurch, "dass sie selbst über Jahre hinweg eine Rolle auf der närrischen Bühne übernommen hat. Mutig, ironisch, schlagfertig und sich selbst nicht schonend hat sie in bester karnevalistischer Manier Zeitkritik geübt", heißt es in der Begründung des Präsidiums. Kramp-Karrenbauer werde den Preis persönlich entgegennehmen, sagte Fess.

AKK zieht Politiker durch den Kakao

"AKK" tritt seit 2009 regelmäßig als "Putzfrau" bei den Narren im Saarland mit Kittelschürze und Kehrbesen auf, um Politiker aller Couleur durch den Kakao zu ziehen. In diesem Frühjahr geriet sie wegen Karnevals-Äußerungen zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht in die Kritik, ihr wurde Diskriminierung vorgeworfen. In einer Fastnachtsrede in Stockach hatte sie gesagt: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette."

Künftig soll alle drei Jahre ein Sonderbotschafter des BDK ernannt werden – und zwar abwechselnd aus den Bereichen Wirtschaft und Politik. Zudem gibt es noch den Kulturpreis der Deutschen Fastnacht, den der BDK ebenfalls alle drei Jahre verleiht – Kunst, Wissenschaft und Publizistik. Hier werde der nächste Preisträger im Juni 2020 in Frankfurt gekürt.







Der BDK vertritt bundesweit gut 2,6 Millionen Karnevalisten und Fastnachter in mehr als 5.300 Mitgliedsvereinen und Zünften.