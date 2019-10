Geschlechtsneutrale Bezeichnung

"Der Polizeipräsident in Berlin" wird abgeschafft

Den Hut bei der Berliner Polizei hat mit Barbara Slowik eine Frau auf. Trotzdem heißt ihre Behörde offiziell "Der Polizeipräsident in Berlin" – und das seit 200 Jahren. Das soll sich nun ändern.

Seit 1809 heißt die Berliner Polizeibehörde offiziell "Der Polizeipräsident in Berlin". Und das obwohl mit Barbara Slowik mittlerweile eine Frau auf dem Chefsessel Platz genommen hat. Unter anderem deshalb soll die Behörde nun umbenannt werden. Im Innenausschuss der Hauptstadt kündigte Innensenator Andreas Geisel am Montag an, dass die Institution eine geschlechtsneutrale Bezeichnung erhalten soll – nämlich schlicht "Polizei Berlin". Zunächst berichtete der "RBB" darüber.



Er bezeichnete die bisherige Bezeichnung als nicht mehr zeitgemäß. Nun sei eine Gesetzesänderung nötig. Wann es soweit ist, lies der Innensenator vorerst offen. Die Polizeipräsidentin begrüßte laut "RBB" das Vorhaben. Demnach sagte Slowik: "Es gibt immer wieder deutliche Irritationen, die auch mich erreichen, auch mit Fragen aus der Bevölkerung." Denn wer Post von der Berliner Polizei bekommt, findet als automatische Signatur eben jenen "Polizeipräsident in Berlin".