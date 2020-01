Es gibt eine Pflicht, sich mit Organspende zu befassen

Kontra

Die Organspende muss freiwillig bleiben

Die Situation der Organspende in Deutschland muss verbessert werden. Dabei müssen wir uns genau fragen, welche Schritte wirklich dazu beitragen.

Die Widerspruchslösung halte ich für den falschen Weg, da sie das im Grundgesetz geschützte Selbstbestimmungsrecht in Frage stellt. Dieses Recht muss man sich nicht verdienen, auch nicht dadurch, dass man sich mit der Organspende befasst und eine Entscheidung trifft.

Zudem setzt die Widerspruchslösung nicht bei den eigentlichen Problemen an. 84 Prozent der Deutschen stehen der Organspende positiv gegenüber. In 75 Prozent der Fälle, in denen 2018 ein Hirntod festgestellt wurde und der Verstorbene grundsätzlich als Organspender in Frage kam, gab es eine Zustimmung zur Organspende.

Wir haben also kein Zustimmungs-, sondern ein Umsetzungsproblem. In mehreren Tausend Fällen pro Jahr kommt es nicht zur Feststellung eines vorhandenen Hirntods. Dies muss besser werden, Ansatzpunkt sind die Krankenhäuser. Ein wichtiger Schritt ist das im April 2019 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende. Es stärkt die Rolle der Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern, die sich um alle Fragen rund um die Organspende kümmern. Zudem wird bis Ende 2020 eine Rufbereitschaft zur Unterstützung bei der Hirntodfeststellung aufgebaut.

Der von mir unterstützte Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende will diesen Weg entschlossen weitergehen. Die Organspende ist ein Geschenk aus Liebe zum Leben. Das setzt Freiwilligkeit und Zustimmung voraus. Dabei sollte es bleiben!