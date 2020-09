Zusammenschluss 85 Gewerbetreibender

Wegen Attila Hildmann: Berliner fürchten um ihren Kiez

In Berlin-Charlottenburg fürchten Anwohner um ihren Kiez. Der wird seit Jahresbeginn von Anhängern Attila Hildmanns heimgesucht – nun haben die Kiezbürger sich zusammengeschlossen, um ihren Stadtteil zu schützen.

"Die Welt ein bisschen besser machen", das war Attila Hildmanns Ziel, als er mit seinen veganen Kochbüchern in die Bestsellerlisten aufstieg. "Ich will promovieren" sagte der ehemalige Physik-Student der "SZ" bevor er sein Studium abbrach. In Amerika wollte er sich einen Platz auf der "internationalen Bühne" erobern.

Als er am 01. Mai 2017 in Berlin-Charlottenburg seine erste Snackbar "Attila Hildmann Vegan Food" eröffnete, bezeichnete er sich selbst noch als "Veganator" – heute als deutschen Nationalisten und "Ultrarechten". Den Traum von der "internationalen Bühne" hat er eingetauscht, gegen eine Bühne vor dem deutschen Reichstag. Von dieser brüllt er Verschwörungstheorien und Hass-Parolen zu seinen Anhängern herunter. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen Hildmann seit Juli unter dem Vorwurf der Volksverhetzung und Bedrohung.

Treffpunkt der Rechtsradikalen: Attila Hildmanns vegane Snackbar

Nach seinen Kundgebungen in Berlin, gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung, hatten sich die Anhänger seiner rechten Parolen und Verschwörungstheorien regelmäßig vor seiner Snackbar in der Schillerstraße versammelt. Bis zu 150 Mitläufer sollen sich so vor dem Restaurant eingefunden haben, berichtet der "Deutschlandfunk".

85 Charlottenburger Gastronomen, Geschäfte, Vereine und Initiativen fürchteten um ihren Kiez und schlossen sich zu einem Bündnis gegen rechts und gegen Attila Hildmann zusammen. In einer Pressemitteilung der "Feministisch antifaschistischen Jugendorganisation Charlottenburg" vom 20.08.2020 heißt es, dass auch die veganen Produkte Hildmanns immer mehr boykottiert würden. Supermärkte würden seine Produkte demnach aus dem Sortiment nehmen und sich öffentlich gegen den ehemaligen Vegan-Koch positionieren. In den Buchhandlungen des Berliner Kiez-Bündnisses werden seine Kochbücher aus dem Regal genommen.

Hildmann bleibt so nur die Mitglieder seiner Telegramm-Gruppe mit einem Foto seines morgendlichen Matcha-Tees zu begrüßen, um sein kommerzielles Standbein zu halten.