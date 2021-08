Viele Vorfälle auf Demos

Recherchestelle: Corona-Pandemie befeuert Antisemitismus

08.08.2021, 11:28 Uhr | dpa

Corona-Demo in München im Februar 2021: In Anlehnung an den Spruch über dem Tor des Konzentrationslagers Auschwitz steht auf einem Demo-Schild: "Denken macht frei". (Quelle: Leonhard Simon/imago images)