Im Schatten von Corona

Ein besonderes Fest: Wie verbringen Sie diese Weihnachtstage?

23.12.2021, 10:40 Uhr | Mth, t-online

Wer hätte das zu Beginn der Pandemie gedacht? Es ist schon das zweite Weihnachtsfest, das unter erschwerten Coronabedingungen stattfindet. Wie verbringen Sie die Feiertage?

Man nennt es das Fest der Hoffnung, des Friedens, der Familie und vor allem der (Nächsten-)Liebe: Mit Weihnachten wird viel Positives verbunden. Deshalb ist die besinnliche Zeit des Jahres vielen auch so wichtig.

Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie an Lesermeinung@stroeer.de

Doch wie schon 2020 stehen Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage im Schatten der Covid-19-Pandemie. Zwar gelten Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen offiziell erst ab dem 28. Dezember, doch es wird schon in den Tagen zuvor empfohlen, den Kreis der Menschen, mit denen man besinnlich Zeit verbringen möchte, so klein wie möglich zu halten.

Wir möchten wissen: Wie verbringen Sie das Fest? Feiern Sie wie vor der Pandemie oder schränken Sie sich ein? Verzichten Sie auf das ein oder andere Weihnachtsessen bei Verwandten oder nehmen Sie alles wahr, das nach den Corona-Regeln momentan erlaubt ist?

So einfach können Sie Ihre Meinung teilen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "Weihnachten". Berichten Sie uns in einigen Sätzen, was Ihre Meinung ist. Eine Auswahl der Beiträge werden wir unter Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen.