"Hat mal jemand einen Tampon?"

Männerrunde bei Sicherheitskonferenz sorgt für Lacher im Netz

20.02.2022, 10:30 Uhr | dpa, joh

München: Spitzen der deutschen Wirtschaft versammeln sich im Hotel Bayerischer Hof am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem CEO-Lunch. (Quelle: Michael Bröcker/The Pioneer/dpa)

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz gab es viele internationale Themen zu besprechen. Das Foto eines Treffens von CEOs sorgte in den sozialen Netzwerken nun aber für viele Kommentare.

Reine Männerrunde beim Business-Lunch: Ein Foto von einem Mittagessen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sorgt im Netz für viele Kommentare. 30 Chefs von Wirtschaftsunternehmen speisen gemeinsam – und keine einzige Frau ist dabei.

Der Chefredakteur von "The Pioneer", Michael Bröcker, hatte das Foto am Freitag geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet:

Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli stellt resigniert fest: "Wir haben noch sehr viel zu tun."

Eine Nutzerin schreibt dazu etwa: "Wenn ich das Bild so sehe, könnte das auch der Rentnerausflug des Rotaryclubs sein, oder?!?" Auf Instagram teilte die Autorin Anika Decker das Bild und schrieb dazu: "Huhu, hat mal jemand einen Tampon?"



Joe Kaeser, ehemals Vorstandsvorsitzender von Siemens, der auch in der Runde auf dem Foto zu sehen ist, gelobt Besserung:

Nach Angaben der Münchner Sicherheitskonferenz liegt die finale Frauenquote unter den Vortragenden im Hauptprogramm der diesjährigen Konferenz bei 45 Prozent. In der Runde der bei der Konferenz vertretenen Topmanager ist das Verhältnis offensichtlich ein anderes.

Twitter-Nutzer kritisierten zudem, dass die Männer auf dem Foto trotz Corona-Pandemie eng beieinander saßen. Kaeser stellte klar: "Es herrscht 2G+ und PCR-Test jeden Morgen VOR Beginn der Sitzungen. Sonst wäre das tatsächlich verantwortungslos."