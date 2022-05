Wieder Dienst nach Plan

Corona-Entwarnung bei Habeck – PCR-Tests negativ

01.05.2022, 14:10 Uhr | AFP

Der Verdacht auf eine Corona-Infektion von Robert Habeck hat sich nicht bestätigt. Nach drei positiven Schnelltests fielen PCR-Tests negativ aus. Der Bundeswirtschaftsminister wird seine Isolation daher beenden.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt ab Montag nach Angaben seines Ministeriums wieder alle geplanten Termine wahr. Nach drei positiven Corona-Schnelltests am Freitagvormittag habe ein direkt darauffolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis ergeben, teilte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag mit. Auch ein zweiter PCR-Test auf das Coronavirus am Wochenende habe das negative Ergebnis bestätigt.

Der Minister hatte sich am Freitag in Isolation begeben und hielt diese vorsorglich bis zum Vorliegen des zweiten PCR-Test-Ergebnisses aufrecht, wie die Sprecherin weiter mitteilte. "Nun nimmt er seine Arbeit wieder in vollem Umfang auf und wird am Montagnachmittag auch am Sondertreffen der EU-Energieminister und -ministerinnen in Brüssel teilnehmen."

Am Samstag hatte der Grünen-Politiker wegen des Corona-Verdachts nicht vor Ort am Länderrat seiner Partei in Düsseldorf teilgenommen. Er wurde für seine Rede per Video zugeschaltet.