Wie Putin geschickt unsere Angst ausnutzt

Ich neige ja von Zeit zu Zeit sehr zu Misanthropie. Und dann denke ich, dass wir es als Spezies vielleicht einfach ĂŒberreizt haben. Dabei ĂŒbersehe ich aber regelmĂ€ĂŸig, dass es natĂŒrlich ganz tolle Menschen gibt, die ganz viele herausragende Dinge tun. Und das ist ein Problem. Ein zu negatives Weltbild fĂŒhrt nĂ€mlich gerade nicht dazu, dass wir uns aktiv auf Herausforderungen einlassen.

Der stĂ€ndige Krisenmodus geht ĂŒber in Hilflosigkeit und das GefĂŒhl der Überforderung. Letztlich kommt man dann an den Punkt, an dem man denkt, dass man ohnehin nichts Ă€ndern kann – was fĂŒr eine Demokratie eine schlechte Entwicklung ist. Weil man dann nach einer einfachen ErklĂ€rung sucht, die tief in den Kaninchenbau fĂŒhrt.

Und so ist es auch kein Zufall, als im April das Ergebnis einer Umfrage erschien und darin ein Drittel aller Befragten der Aussage zustimmte, dass wir "in einer Scheindemokratie" leben – was offensichtlich totaler Blödsinn ist, weil sich jeder Ortsverein jeder Partei freut, wenn man mitmachen will. Demokratie macht halt Arbeit und ist kein Angebot im Supermarkt, bei dem es nur darum geht, das beste Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis zu ermitteln.

Machen wir und mal nichts vor: So gut wie es war, wird es so bald nicht mehr werden. Es wird immer alles schlechter 
 Ă€hh 
 Oder auch nicht 
 Schließlich haben sich in den letzten Jahrzehnten Hunderte Millionen Menschen aus der Armut befreit 
 Ich kann das schwer einschĂ€tzen.

Erst mal gucken, was Twitter dazu sagt. Arrghhh