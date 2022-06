Das kuratierende Kollektiv der documenta fifteen in Kassel hat sich in einer schriftlichen Stellungnahme am Donnerstag f├╝r die antisemitischen Darstellungen auf der Weltkunstschau entschuldigt. "Wir haben alle darin versagt, in dem Werk die antisemitischen Figuren zu entdecken", schreibt Ruangrupa auf der Website der documenta. "Es ist unser Fehler. Wir entschuldigen uns f├╝r die Entt├Ąuschung, die Schande, Frustration, Verrat und Schock, die wir bei den Betrachtern verursacht haben."

"Sind schockiert"

"Wie wir jetzt vollst├Ąndig verstehen, kn├╝pft diese Bildsprache nahtlos an die schrecklichste Episode der deutschen Geschichte an, in der j├╝dische Menschen in beispiellosem Ausma├č angegriffen und ermordet wurden", schrieb Ruangrupa weiter ├╝ber das Werk. "Wir nutzen diese Gelegenheit, um uns ├╝ber die grausame Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus weiterzubilden und sind schockiert, dass diese Figur es in das fragliche Werk geschafft hat." Das kollektiv hergestellte Banner beziehe sich auf die "ungel├Âste, dunkle Geschichte Indonesiens".