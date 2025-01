Ludwig könnte in den Bundestag einziehen

Bei der Bundestagswahl 2021 trat Ludwig im Wahlkreis 61 gegen Olaf Scholz (SPD) sowie Annalena Baerbock (Grüne) an und verpasste den Wiedereinzug in den Bundestag. Bei den vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar tritt sie auf dem aussichtsreichen Platz drei der CDU-Landesliste an. In aktuellen Umfragen liegt die CDU in Brandenburg mit 21 Prozent auf Platz zwei hinter der AfD (30 Prozent). 2021 zogen vier Abgeordnete über die Landesliste in den Bundestag ein, keiner per Direktmandat.