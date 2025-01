Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg wird sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch am Mittwochabend mit den Chefs der Sicherheitsbehörden im Kanzleramt treffen. An den Gesprächen nehme auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) teil, sagte ein Regierungssprecher. Anwesend sein sollen die Chefs von Bundesverfassungsschutz, Bundeskriminalamt und der Bundespolizei.