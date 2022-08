Kritik an Gasumlage: Habeck kündigt Überprüfung an

Aktualisiert am 26.08.2022 - 02:11 Uhr

Habeck kündigt Überprüfung an – Lindner offen für Korrekturen

Die Gasumlage sorgt für Ärger. Robert Habeck hat nun Nachbesserungen in Aussicht gestellt. Auch Finanzminister Lindner zeigt sich offen für Änderungen.

Die geplante Gasumlage sorgt für Unmut – auch in der Ampelkoalition. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einem Medienbericht zufolge nun eine Überprüfung angekündigt. Der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden, sagte er nach Informationen von "Welt" beim Westfälischen Unternehmertag in Münster .

Grundsätzlich bestehe der Anspruch auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not seien. "Trotzdem haben wir natürlich ein politisches Problem, das hat mir die letzten 48 Stunden den Tag ganz schön versauert", wurde Habeck zitiert. Es gebe vielleicht einen juristisch berechtigten Anspruch. Das würde man jetzt noch mal genau angucken, ob es nicht doch einen Weg gebe, diesen berechtigten Anspruch abzuwehren. Beim Wirtschaftsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Mit der Umlage sollen durch die Drosselung russischer Gaslieferungen stark erhöhte Beschaffungskosten von Großimporteuren wie Uniper ausgeglichen werden, um diese vor der Pleite und das deutsche Energiesystem vor dem Kollaps zu bewahren. Alle Gaskunden sollen dafür ab Oktober zusätzlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, Privathaushalte ebenso wie Firmen. Etwa die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt.

An der Umlage gibt es Kritik – weil von ihr auch Firmen profitieren könnten, denen es wirtschaftlich gut geht. Die Bundesregierung hält bisher an der Umlage fest. Nun wurden jedoch zuletzt auch in der Ampel-Koalition Forderungen nach Nachbesserungen lauter. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, forderte strengere Voraussetzungen. SPD-Chefin Saskia Esken drohte im Streit über die Ausgestaltung der Gasumlage mit einer Blockade im Bundestag.