CDU-Politikerin Dagmar Schipanski (79✝) ist tot

Aktualisiert am 09.09.2022 - 14:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sie wollte Bundespräsidentin werden und kandidierte parteilos: Bereits am Mittwoch ist die langjährige Politikerin der CDU, Dagmar Schipanski, gestorben.

Die CDU-Politikerin und ehemalige Kandidatin für die Bundespräsidentschaft, Dagmar Schipanski, ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, berichtet der MDR unter Berufung auf die Bundes-CDU am Freitag. Nach Angaben ihrer Familie ist sie bereits am Mittwoch gestorben.

Schipanski war viele Jahre in der Führung der CDU tätig, war promovierte Naturwissenschaftlerin und führte 1996 als erste Frau den Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland an. Von 1999 bis 2004 hatte sie das Ministerinnenamt für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Thüringen inne. Ehrenamtlich engagierte sich Schipanski als Präsidentin der Deutschen Krebshilfe und bei der Leopoldina.