Ex-WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot – mit 84 Jahren

Aktualisiert am 16.09.2022 - 11:46 Uhr

Aktualisiert am 16.09.2022 - 11:46 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Fritz Pleitgen war von 1995 bis 2007 Intendant beim Westdeutschen Rundfunk. Nun hat die Sendeanstalt am Freitag in Köln mitgeteilt, dass der Journalist am vergangenen Donnerstag im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Über die genauen Todesumstände ist bis dato nichts bekannt.