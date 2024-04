Björn Höcke steht bald Gericht. Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende muss sich am 18. April vor dem Landgericht Halle verantworten, weil er den verbotenen Ausruf der NS-Organisation Sturmabteilung (SA), verwendet hatte: "Alles für Deutschland!" Nun suchte er auf dem Kurznachrichtendienst X Unterstützung. Dabei weckte er auch das Interesse von Eigentümer Elon Musk .

Elon Msuk reagiert: "Warum ist das illegal?"

Daraufhin meldete sich auch Elon Musk, der den Kurznachrichtendienst Twitter im Oktober 2022 übernommen und in X umbenannt hatte. Der Milliardär fragte zunächst, was Höcke gemacht habe. Nach dessen Antwort, in der er den verbotenen Satz nannte, zeigte sich Musk weiter interessiert: "Warum ist das illegal?"