BSW legt in Thüringen zu

Im Fokus stehen die Landtagswahlen im September in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Insbesondere Thüringen steht vor einer komplexen Ausgangslage: Hier könnten sich nach aktuellen Umfragen neue Mehrheitsverhältnisse ergeben, wobei die AfD aktuell am stärksten ist, gefolgt von der CDU.

In Thüringen gewinnt das Bündnis Sahra Wagenknecht vier Monate vor der Landtagswahl laut einer aktuellen Insa-Umfrage an Boden, während die AfD leicht an Zustimmung einbüßt. Die von der ehemaligen Linken-Politikerin Wagenknecht ins Leben gerufene Partei erreicht nun 16 Prozent, was einen Anstieg um drei Prozentpunkte im Vergleich zu einer Mitte März durchgeführten Insa-Umfrage bedeutet. Diese Erhebung wurde für die Funke-Medien in Thüringen erstellt. Die AfD verzeichnet hingegen einen Rückgang um einen Prozentpunkt und kommt auf 30 Prozent. Frühere Zahlen von Infratest-dimap aus Mitte März zeigten das Bündnis Sahra Wagenknecht bei 15 Prozent und die AfD bei 29 Prozent.