Die Geschäfte einer österreichischen Großbank in Russland haben die deutsche Bundesregierung auf den Plan gerufen. Sie prüft nun den Vorgang.

Die Bundesregierung hat sich in ein geplantes Russland-Geschäft rund um eine österreichische Großbank eingeschaltet. Wie es am Freitag aus Regierungskreisen hieß, hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Investitionsprüfung eingeleitet. Geprüft werde auch, ob der geplante Aktienkauf gegen geltende Sanktionen verstoße. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Konkret geht es darum, dass die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) über ihre russische Tochterbank Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag kaufen will. Diese Aktien gehörten bis vor Kurzem noch einem sanktionierten russischen Oligarchen, der sie dann an ein anderen Unternehmen verkaufte, dessen Rolle unklar ist. Die Raiffeisen Bank erhofft sich mit dem Deal, einen Teil ihrer bei einer russischen Tochter eingefrorenen Gewinne in Milliardenhöhe nach Österreich holen zu können.