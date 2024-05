"Die Regeln der Demokratie werden zerstört"

Die Stimmung ist aufgeheizt, die Hemmschwelle niedrig. Nach der brutalen Attacke auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, griff diese Woche ein Mann die Wirtschaftssenatorin von Berlin , Franziska Giffey, an. All das zeige den Ärger und die Wut auf die Politik, die Sehnsucht nach einfachen Antworten, erklärt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse im "Tagesanbruch"-Podcast: "Man kann das die Stunde der Populisten nennen."

Welche Gefahr solche möglichen "Sonderrechte" bergen und wer neben der Justiz und Politik noch in der Verantwortung steht, das Problem zu lösen, hören Sie hier in der Podcastfolge :

