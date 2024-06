Zwar habe sich Zschäpe nur noch an den Vornamen erinnert, das BKA habe die Frau dennoch ausfindig gemacht und Anfang März ihre Wohnung im Kanton Zürich durchsucht. Das BKA fand derweil noch keine Beweise für Zschäpes Behauptungen. So betritt die 39-Jährige, Mundlos gekannt zu haben.

Zschäpe berichtetet Details von Kiesewetter-Mord

In ihren Aussagen machte Zschäpe zudem weitere Angaben zu den Taten des NSU, unter anderem zum Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn. Der NSU habe sich bei dem Anschlag zuverlässige Polizeiwaffen beschaffen wollen. Mundlos schoss laut Zschäpe dabei auf ihren Kollegen, der schwer verletzt überlebte, Kiesewetter starb nach Schüssen von Uwe Böhnhardt. Dieser habe zudem die Buchstaben "NSU" an einer Wand am Tatort hinterlassen. Die Polizei fand diese tatsächlich, erkannte zunächst aber nicht deren Bedeutung.