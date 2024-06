Spitzenkandidat Krah nicht in AfD-Delegation aufgenommen

AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist nicht in die AfD-Delegation aufgenommen worden. Das haben die neugewählten AfD-Europaabgeordneten in einer Sitzung in Berlin am Montagmorgen mehrheitlich entschieden. Acht Abgeordnete stimmten gegen Krah, vier für ihn, drei enthielten sich. Bei der Sitzung anwesend, aber nicht stimmberechtigt, waren unter anderem auch die Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla.