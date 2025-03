SPD-Politikerin Schwesig rechnet damit, dass Wehretat auf 100 Milliarden steigt

Die SPD-Politikerin Manuela Schwesig äußert nach den Beschlüssen von Union und SPD über ein gemeinsames Finanzpaket die Erwartung, dass der Wehretat nun deutlich ansteigen wird. "Man muss damit rechnen, dass die derzeit 53 Milliarden Euro, die veranschlagt sind, nach mindestens Richtung 100 Milliarden Euro aufwachsen", sagt Schwesig in der ARD-Sendung "Maischberger". Dies werde die jährliche Ausgabensumme sein.

Union und SPD hatten sich am Dienstag im Rahmen ihrer Sondierungsgespräche über eine neue Bundesregierung darauf verständigt, Verteidigungsausgaben ab einer Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse auszunehmen.

"Uns ging es darum, dass die weiteren Steigerungen, also alles was über ein Prozent ist, nicht mehr den normalen Haushalt belastet", sagt Schwesig. Grund sei, dass das sonst immer "zulasten von Investitionen in Wirtschaft und auch in soziale Infrastruktur geht", sagt die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns.

Norbert Röttgen begrüßt das neue Sondervermögen

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen begrüßt das zwischen Union und SPD vereinbarte Finanzpaket zur Stärkung der Bundeswehr. "Es ist angemessen gegenüber der neuen Welt, in der wir leben", sagt er im ZDF-"Morgenmagazin". Es gebe "einen Krieg in Europa" und die US-Regierung vollziehe "einen Bruch mit mehr als 80 Jahren amerikanischer Europapolitik". Deutschland müsse daher handeln, fügt Röttgen an. "Wir sind jetzt auf uns allein gestellt."

Der CDU-Außenpolitiker fordert zudem weitere haushaltspolitische Konsequenzen über die von Union und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen am Dienstag präsentierte Einigung hinaus. Zusätzlich zu einer Reform der Schuldenbremse gehe es auch um eine Neuausrichtung des gesamten Etats. Sicherheit habe "Priorität". Das erfordere auch "einen anders strukturierten Haushalt".

