Auch Alice Weidel war in Halle aufgetreten und hatte eine populistische Rede voller Maximalforderungen gehalten: darunter den Abriss aller Windräder und "Remigration". Am Wahlkampfstand in Neuruppin beeilt sich Preuß, das zu entkräften. "Wir reißen gar nichts ab", sagt er. Auch den Begriff "Remigration" sollte die Partei überdenken, sagt Kreisvorsitzende Köhler und erzählt weiter: "Jugendliche kommen an unseren Stand und haben Angst um ihre ausländischen Freunde, dabei wollen wir die doch gar nicht abschieben."

Der Abgeordnete

Auf dem Schulplatz in Neuruppin senkt sich die Sonne langsam. Die SPD hat ihren Infostand schon vor langer Zeit abgebaut. Mit einer Stunde Verspätung kommt schließlich der Bundestagsabgeordnete Frömming an den Stand. Er umarmt die Vorsitzende, gibt einem Jugendlichen ein Autogramm und wird dann sofort von einem älteren Herren in Beschlag genommen, der eine Kappe mit Kreuzfahrt-Logo trägt und ein Foto für seinen Stammtisch in Thailand machen möchte.