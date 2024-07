Aktualisiert am 02.07.2024 - 17:56 Uhr

Aktualisiert am 02.07.2024 - 17:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Erdrutsch in der Schweiz – Todesopfer sind drei Deutsche

Nach einem Erdrutsch in der Schweiz wurden drei Leichen geborgen. Jetzt ist klar, um wen es sich handelt.

Bei den drei Toten durch die Unwetter im Tessin am Wochenende handelt es sich um deutsche Urlauberinnen. Die Frauen waren zwischen 73 und 76 Jahre alt und stammten aus Baden-Württemberg, bestätigte die Polizei. Sie wurden nach einem Erdrutsch in Fontana im Maggiatal gefunden.

Im Tessiner Maggiatal waren am Samstagabend sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Sechs Menschen wurden am Dienstag noch immer vermisst. Im angrenzenden Kanton Wallis starb am Wochenende nach Angaben der Polizei ein 67-Jähriger, der ebenfalls aus Deutschland stammte. Er war von dem plötzlichen Anstieg der Wassermassen im Untergeschoss eines Hotels überrascht worden.