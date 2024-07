In Lausanne (Schweiz) sind durch den Einsturz eines Baugerüstes am Freitag mindestens drei Personen ums Leben gekommen, berichtet der Schweizer "Blick". Neun weitere sind verletzt worden, darunter vier schwer. Das Unglück ereignete sich bei Bauarbeiten an einem 19-stöckigen Gebäude in Lausanne im Westen der Schweiz.