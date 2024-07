Aktualisiert am 26.07.2024 - 12:54 Uhr

Aktualisiert am 26.07.2024 - 12:54 Uhr

Der Ton in politischen Debatten wird zunehmend rauer und führt teils auch zu physischen Übergriffen. In Cottbus wurde eine CDU-Politikerin rassistisch beleidigt und angegangen.

Die CDU-Politikerin Adeline Abimnwi Awemo ist in Cottbus beim Aufhängen von Wahlplakaten rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Das teilte der brandenburgische CDU-Landesverband nach dem Vorfall am Donnerstagabend mit.

Die CDU-Politikerin mit deutscher Staatsangehörigkeit ist in Kamerun geboren. Sie sitzt in Cottbus im Beirat für Integration und Migration. Bei der Landtagswahl tritt sie im Wahlkreis Cottbus-Süd als Direktkandidatin der CDU an.