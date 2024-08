Aktualisiert am 07.08.2024 - 04:36 Uhr

Aktualisiert am 07.08.2024 - 04:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Großeinsatz in Urlaubsort an der Mosel

Großeinsatz in einem kleinen Urlaubsort an der Mosel: Ein Hotel ist eingestürzt. Mehrere Menschen könnten sich unter den Trümmern befinden.

Im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein zweistöckiges Hotel teilweise eingestürzt. Das Giebeldach hängt schief und hat die beiden Stockwerken an einer Hausseite zusammengedrückt. Das Polizeipräsidium Trier teilte mit, das Unglück habe sich am Dienstagabend gegen 22.55 Uhr ereignet. Zuerst hatte der SWR berichtet.