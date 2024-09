Aktualisiert am 12.09.2024 - 15:52 Uhr

Aktualisiert am 12.09.2024 - 15:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden befeuert die Debatte um marode Infrastruktur in Deutschland. Verkehrsminister Volker Wissing sieht die Verantwortung bei der Union.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat nach dem Brückeneinsturz in Dresden weitere Modernisierungen im Autobahn-Netz in Aussicht gestellt. "Für den Bund hat die Modernisierung seiner Brücken höchste Priorität", sagte der FDP-Politiker der "Bild"-Zeitung laut Vorabbericht vom Donnerstag.

Brücke in Dresden eingestürzt

In der sächsischen Landeshauptstadt war diese Woche die Carolabrücke über der Elbe eingestürzt. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt", sagte Wolfgang Schubert-Raab, der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. "Die ersten Untersuchungen deuten darauf hin, dass Korrosion der Grund für den Einsturz war."

| Hier stürzt die Brücke in sich zusammen

Video | Hier stürzt die Brücke in sich zusammen

"Es braucht dringend mehr staatliche Initiativen und Investitionen"

Dies zeige den dringenden Handlungsbedarf auf. "Viele Brücken, vor allem in den westlichen Bundesländern, wurden zwischen 1960 und 1985 gebaut und sind in die Jahre gekommen. Es braucht dringend mehr staatliche Initiativen und Investitionen, um das Brückennetz in Deutschland nachhaltig zu sichern."