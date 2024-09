Der Bundesrat billigte das Selbstbestimmungsgesetz im Mai: Volljährige transsexuelle, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen können damit künftig mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ihren Geschlechtsantrag ändern lassen. Das Gesetz tritt erst am 1. November 2024 in Kraft, Betroffene können sich aber schon seit dem 1. August bei den Standesämtern anmelden. Danach gilt eine dreimonatige Wartezeit, bis der Geschlechtseintrag tatsächlich angepasst werden kann.

97 Prozent ändern ihren Namen

Für die Datenauswertung fragte der "Spiegel" bei 53 weitgehend zufällig ausgewählten Kommunen Zahlen zu diesen Anmeldungen ab. Die Stichprobe berücksichtigte demnach ländliche Gemeinden, Klein- und Großstädte aus Ost- wie Westdeutschland. Die Ergebnisse wurden zudem so gewichtet, dass sie der Einwohnerverteilung in Deutschland entsprechen.

Umgerechnet auf die Bevölkerung gibt es den Angaben zufolge in Deutschland durchschnittlich 1,8 Anmeldungen zur Geschlechtsänderung auf 10.000 Einwohner. In größeren Städten sind es mit 2,5 Anmeldungen überdurchschnittlich viele. Kleinere Städte und Vororte verzeichnen der Hochrechnung zufolge 1,8 Anmeldungen pro 10.000 Einwohner, also genauso viele wie im bundesweiten Durchschnitt. In ländlichen Gebieten kommen 0,9 Anmeldungen auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Keine Unterschiede gibt es demnach zwischen Ost- und Westdeutschland.