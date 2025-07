Die Bundesregierung ist erst seit gut zwei Monaten im Amt, büßt jedoch schon an Zufriedenheit ein. Auf dem ersten Platz der beliebtesten Minister zieht ein Mann einsame Kreise.

Seit ihrem Amtsantritt Anfang Mai hat die schwarz-rote Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich an Zustimmung eingebüßt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor, die t-online vorliegt.

Lediglich 13 Prozent der Befragten haben sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. Dagegen stehen 41 Prozent, die sehr unzufrieden mit der schwarz-roten Koalition sind. Daraus zieht Ipsos die sogenannte Netto-Zufriedenheit, also die Differenz zwischen sehr zufriedenen und sehr unzufriedenen Befragten. Merz' Bundesregierung kommt dabei auf einen Wert von minus 28 – sieben Punkte schlechter also noch im Juni. Laut Ipsos kam die Ampelkoalition kurz vor ihrem Zusammenbruch auf einen Wert von minus 50.

Pistorius ist einziger Minister mit positiven Werten

Auch die Zustimmung des Bundeskanzlers ist zurückgegangen. 16 Prozent der Deutschen gaben an, sehr zufrieden mit seiner Arbeit zu sein. 44 Prozent äußerten sich hingegen sehr unzufrieden. Merz' Netto-Zustimmung liegt daher bei minus 28, im Vormonat lag dieser Wert noch um fünf Punkte höher.

SPD-Ministerin auf zweitem Platz

Minister von CDU und CSU bilden Schlusslicht

Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hat in einer quotierten Online-Umfrage 1.000 Wahlberechtigte zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland befragt, die repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten ausgewählt wurden. Die Befragung wurde am 4. und 5. Juli 2025 durchgeführt.