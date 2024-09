"Migrationshintergrund" streichen? Regierung will diskutieren

Die Bundesregierung will offenbar über die Verwendung des Wortes "Migrationshintergrund" diskutieren. So empfehlen die Autoren im jüngst vorgestellten Kinder- und Jugendbericht des Familienministeriums, das Wort nicht mehr zu benutzen. Das Kabinett lobte den Vorschlag laut der "Bild" in einer Stellungnahme als "wertvollen Beitrag für die weitere Diskussion".