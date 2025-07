Merz will bundeseinheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete

Bundeskanzler Friedrich Merz will Geflüchteten einen Großteil der Barauszahlungen streichen. Bei Grenzkontrollen hofft er derweil auf eine europäische Lösung.

CDU-Chef Friedrich Merz spricht sich für eine einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber in ganz Deutschland aus. Nach einem Treffen mit dem bayerischen Kabinett auf der Zugspitze kündigte der Kanzler an, das Thema in der schwarz-roten Bundesregierung erneut auf die Tagesordnung zu setzen.