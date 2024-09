Manuel Neuer leistet sich Patzer in Show

31 verletzte Menschen, darunter acht schwer verletzte Kinder. Das ist die Bilanz zweier Brände in Essen. Ein Mann wird verdächtigt, die Feuer gelegt zu haben. Der 41-Jährige wird anschließend dabei gefilmt, wie er in zwei Geschäfte fährt.

Es sind dramatische Szenen, die Anwohner in Essen am Samstagabend gefilmt haben. Sie versuchen, einen 41-jährigen Mann in die Ecke zu drängen. Mit Schaufeln und langen Stäben gehen sie auf den Mann los, bis die Polizei eintrifft. Der Syrer wird anschließend festgenommen.

Er ist tatverdächtig in Bezug auf die beiden Brände, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem wird er verdächtigt, wenige Minuten später einen Lieferwagen in zwei Geschäfte gesteuert zu haben. Zu den Motiven des Verdächtigen könne man zunächst nichts sagen, so ein Polizeisprecher. Der Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit sei unverletzt geblieben.

Aufnahmen sollen den Tatverdächtigen dabei zeigen, wie er nach den Feuern in zwei Wohnhäusern in zwei Geschäfte fährt. Anschließend filmen Anwohner, wie mehrere Personen den Mann in eine Ecke drängen können. Mit langen Stäben und Schaufeln versuchen sie den 41-Jährigen von weiteren Taten abzuhalten.