Die Behörden haben vermutlich einen geplanten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin vereitelt. Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten am Samstag ein Haus in Bernau (Brandenburg) sowie eine Wohnung in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen), berichtet die "Bild". Im Fokus der Ermittlungen soll ein 28-jähriger Libyer stehen, der verdächtigt wird, die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zu unterstützen.