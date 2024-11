In London läuft ein Spionageverfahren gegen einen ehemaligen Partner von Jan Marsalek. Dieser hat ihn in einem Geständnis als "russischen Agenten" eingestuft.

Laut dem "Spiegel"-Bericht wurde das Geständnis bereits Anfang November vor dem Central Criminal Court in London abgelegt. Das Gericht wird auch Old Bailey genannt. Bis zu diesem Donnerstag, dem Prozessauftakt, habe jedoch eine Nachrichtensperre Bestand gehabt, die der Vorsitzende Richter nun aufgehoben habe. Damit sollte wohl eine Beeinflussung der Geschworenen vor Prozessbeginn verhindert werden.

Spionageoperationen auch in Deutschland

Zwei weitere Verdächtige geständig

Zwei weitere Verdächtige räumten laut der Nachrichtenagentur AFP ebenfalls bereits vor Prozessbeginn Spionagevorwürfe ein, wie zum Auftakt des Verfahrens am Strafgerichtshof Old Bailey bekannt wurde. Die Anklage beschuldigt die zwei Frauen im Alter von 30 und 33 Jahren und einen 39-jährigen Mann, die alle in Großbritannien wohnen, sie hätten Personen und Orte ausgespäht.

Die Spionageaktivitäten sollen in London sowie in Stuttgart, Wien, Valencia und dem Balkanstaat Montenegro stattgefunden haben. Nach Ansicht britischer Ermittler haben die Bulgaren ihre Aufträge teilweise von dem abgetauchten Marsalek erhalten, der in Russland vermutet wird. Der Ex-Vertriebsvorstand des ehemaligen Dax-Konzerns Wirecard ist in dem Prozess nicht angeklagt.