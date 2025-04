US-Präsident Donald Trump und sein Vorgänger Joe Biden haben nach dem Tod von Papst Franziskus am Montag ihre Anteilnahme bekundet. Trump erklärte in einem kurzen Beitrag auf seinem Onlinedienst Truth Social : "Ruhe in Frieden, Papst Franziskus! Gott segne ihn und alle, die ihn liebten." Die Beziehung zwischen Trump und dem Vatikan war zeitweise angespannt, etwa weil Franziskus die harte Migrationspolitik des neuen US-Präsidenten kritisiert hatte.

Obama: "Er rüttelte uns aus unserer Selbstgefälligkeit"

Obama und seine Ehefrau Michelle würden mit allen Menschen weltweit trauern, die aus dem Beispiel von Papst Franziskus Kraft und Inspiration schöpften. "Mögen wir weiterhin seinen Aufruf beherzigen, 'niemals am Rande dieses Marsches der lebendigen Hoffnung zu bleiben'", so Obama. Dazu teilte er ein Foto, das ihn bei einem Treffen mit Franziskus zeigt.

Rubio und Schumer loben Franziskus

Papst Franziskus starb am Morgen des Ostermontags im Alter von 88 Jahren. Franziskus war im Februar wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, am 23. März aber wieder entlassen worden. Am Sonntag hatte er noch an der Ostermesse auf dem Petersplatz teilgenommen.