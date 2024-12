Migranten-Generation im Staatsdienst unterrepräsentiert

Aktualisiert am 11.12.2024 - 16:14 Uhr

Aktualisiert am 11.12.2024 - 16:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes im öffentlichen Dienst in Deutschland unterrepräsentiert. (Archivbild) (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)

Nur 11 Prozent der Menschen mit Einwanderungsgeschichte waren im vergangenen Jahr in Deutschland im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ihr Anteil war damit etwa halb so hoch wie bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Von ihnen waren 20 Prozent beispielsweise als Lehrer, Erzieher, Polizist oder Sachbearbeiter tätig, wie das Statistische Bundesamt anlässlich der Veröffentlichung des Dashboards Integration auf Grundlage von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilte.

Nachkommen häufiger im öffentlichen Dienst als zehn Jahre zuvor

Die zeitliche Entwicklung fällt bei den einzelnen Gruppen ebenfalls unterschiedlich aus. So ist der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten bei den selbst Eingewanderten im Vergleich zu 2013 um einen knappen Prozentpunkt auf 10 Prozent im Jahr 2023 angestiegen. Bei den Nachkommen hat er um gut die Hälfte von 9 Prozent auf 14 Prozent zugelegt. "In diesem Zeitraum sind viele Menschen neu nach Deutschland eingewandert, wodurch sich die Zusammensetzung der Eingewanderten verändert hat", erklärten die Statistiker.

15 Prozent haben Einwanderungsgeschichte

Insgesamt hatten 2023 gut 15 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Einwanderungsgeschichte. Knapp 12 Prozent waren selbst eingewandert und knapp 4 Prozent waren Nachkommen Eingewanderter. "Damit sind sie auch gemessen an der Gesamtbevölkerung deutlich unterrepräsentiert", erläuterte das Bundesamt. Menschen mit Einwanderungsgeschichte hatten demnach einen Anteil von 29 Prozent an der Gesamtbevölkerung. An den Erwerbstätigen von 15 bis 64 Jahren betrug ihr Anteil 26 Prozent.