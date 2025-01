Studie: Viele Deutsche unzufrieden mit Demokratie

Aktualisiert am 17.01.2025 - 16:52 Uhr

Besonders in strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands ist die Zufriedenheit mit der Demokratie gering. (Archivbild) (Quelle: Carsten Koall/dpa/dpa-bilder)

Idee gut, Umsetzung schlecht? In einer Umfrage ├Ąu├čern besonders Ostdeutsche Zweifel daran, wie gut die Demokratie funktioniert. Der Ostbeauftragte stellt deshalb eine konkrete Forderung.

Viele Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie - laut einer Studie besonders die Bev├Âlkerung in Ostdeutschland. Knapp 40 Prozent der Befragten ├Ąu├čerten deutschlandweit eine Unzufriedenheit - in Ostdeutschland gar ├╝ber die H├Ąlfte (53 Prozent), wie aus dem sogenannten Deutschland-Monitor hervorgeht.