Habecks «Abschlussbilanz» - Sorge um klimapolitisches Erbe

Appell an künftige Regierung

Habeck, appellierte an die mögliche neue Bundesregierung aus Union und SPD, den Kurs fortzusetzen. Sie hätten in der Vergangenheit aber nicht bewiesen, dass sie bereit seien, mutige Schritte nach vorn zu gehen. "Also: große Koalition war Weltmeister in Ziele herausposaunen und Amateurliga in der Umsetzung der Ziele."