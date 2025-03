Division für Heimatschutz - Gauck: «Mentalitätswandel jetzt»

Aufstellungsappell der Heimatschutzdivision: Altbundespräsident Joachim Gauck hat in Berlin eine entschlossene Verteidigung der demokratischen Ordnung gegen mögliche Feinde gefordert. "Jetzt ist die Zeit für eine Haltung der Entschlossenheit, der Wehrhaftigkeit, der Verantwortung. Und diese Haltung muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen und von ihr gestützt werden", sagte Gauck bei der Indienststellung des neuen Großverbandes in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin.

Die Aufgaben der Heimatschützer sind vielfältig

General: jetzt die richtigen Weichen stellen

Der Aufstellungsappell sei "ein wichtiges Signal für den Schutz unserer Heimat", sagte der stellvertretende Generalinspekteur, Generalleutnant Andreas Hoppe, in der Kaserne. "Er fällt in eine Zeit, in der dieser Schutz von allem, was und lieb und teuer ist, besonders zählt. In der es wichtig ist, für diesen Schutz, für unsere Sicherheit, die richtigen Weichen zu stellen."