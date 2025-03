Wagenknecht: Covid autoritärstes Kapitel der Bundesrepublik

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die künftige Bundesregierung und den Bundestag aufgefordert, die Corona-Pandemie aufzuarbeiten. "Ich halte es für unabdingbar, dass Transparenz hergestellt wird, damit wir möglichst viele Menschen zurückzugewinnen, die in der Zeit der Pandemie an der Demokratie, an den Institutionen gezweifelt haben", sagte Steinmeier am Freitag.