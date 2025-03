Mehr Natur im Kita-Alltag gewünscht - aber Personalnot hemmt

Gewerkschaft: Lernort Natur ist für Kita-Kinder noch ein zartes Pflänzchen

Oft weniger Personal in Kitas als vorgeschrieben

Die Arbeit in frühkindlichen Einrichtungen sei nach wie vor von starkem Personalmangel geprägt. So gab die Hälfte der Kita-Leitungen an, im vergangenen Jahr im Durchschnitt an einem Tag pro Woche mit weniger Personal gearbeitet zu haben, als es Vorgaben - etwa zur Aufsichtspflicht - verlangen. Mehr als jede zehnte Kita-Leitung gab an, dass sogar in über 60 Prozent der Zeit so gearbeitet werde.