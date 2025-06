Parteitag in Berlin

SPD-Parteichef Lars Klingbeil: "Entweder ich höre auf oder ich gehe voll in die Verantwortung für die SPD". (Quelle: Christian Mang)

Am Freitagabend stellt sich SPD-Chef Lars Klingbeil zur Wiederwahl als Parteichef. Jetzt räumt er eigene Fehler ein – und gibt sich kämpferisch.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat Fehler im Wahlkampf und in seinem Verhalten nach der Bundestagswahl eingeräumt. Er trage ohne Frage Verantwortung für das historisch schlechte Wahlergebnis von 16,4 Prozent, sagte der Vizekanzler auf dem Parteitag in Berlin. Es habe nur zwei Möglichkeiten gegeben, mit diesem Ergebnis umzugehen: "Entweder ich höre auf oder ich gehe voll in die Verantwortung für die SPD", sagte Klingbeil. Er habe sich fürs Kämpfen entschieden.