Reisender will mit Pistole in Flugzeug

Nach t-online-Recherche Staatsanwaltschaft ermittelt wegen russischem Brandanschlag-Video

Von dpa , t-online , jmt Aktualisiert am 27.06.2025 - 12:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Brandanschlag in Erfurt? Video soll mutmaßliche Tat zeigen. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer wieder brannten zuletzt Fahrzeuge der Bundeswehr. Bislang ist unklar, wer dahintersteckt. Aber jetzt verfolgen die Ermittler zumindest in einem Fall eine neue Spur.

Nach dem Brandanschlag auf Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt ermittelt die Staatsanwaltschaft auch zu möglichen Verbindungen nach Russland. "Wir ermitteln auch in diese Richtung", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt. Zuvor war ein Video dazu auf einem russischen Telegram-Kanal aufgetaucht. Darin sei offenbar der Anfang der Tat zu sehen, sagte die Sprecherin. "Es wird ermittelt, wer potenziell dieses Video gepostet hat." Zuerst hatte t-online darüber berichtet.

Loading...

Am Samstagabend hatten in Erfurt sechs Bundeswehr-Lastwagen gebrannt, die auf einem Werkstattgelände geparkt waren. Auf dem Militärblog "Besessen vom Krieg" waren am Donnerstag Fotos der Lkw in noch unbeschädigtem und später beschädigtem Zustand sowie ein Video von dem Brand erschienen.

Verbindungen zum Krieg in der Ukraine?

Dazu heißt es in dem Video auf Russisch: "In Erfurt in Deutschland wird diverses Militärgerät für die ukrainischen Streitkräfte zur Reparatur gebracht. Unsere Leute entschieden, dass das alles unnötig sei und die ukrainischen Streitkräfte solche Ausrüstung nicht brauchten. Also verbrannten sie sie einfach."

Ob die bei dem Anschlag zerstörten Laster tatsächlich für die Ukraine bestimmt gewesen waren, wie in dem Video behauptet wird, ist unklar. Das Thüringer Landeskriminalamt prüft derzeit die Echtheit und Herkunft des Videos, wie eine Sprecherin t-online sagte. Dabei werden auch Brandursachenermittler hinzugezogen.

Es gebe dazu einen bundesweiten Austausch von Informationen zu ähnlichen Vorfällen im Bundesgebiet. Zu aktuellen Ermittlungsständen könne keine Auskunft gegeben werden.

Derweil erklärte das Verteidigungsministerium, dass die zerstörten Bundeswehr-Lastwagen nicht an die Ukraine geliefert werden sollten. "Das ist das Handwerkszeug der Truppe", sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin, die damit Behauptungen in dem aus Russland verbreiteten Video zurückwies.

Ähnliche Anschläge in der Vergangenheit

In Erfurt waren an derselben Stelle bereits im Juni vergangenen Jahres Militärfahrzeuge mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Zu den Hintergründen machte das LKA bisher keine Angaben.