Altöl in der Wasserversorgung eines deutschen Kriegsschiffes, ein Brandanschlag auf ein Einkaufszentrum in Litauen. Dem Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes fällt es schwer, an Zufälle zu glauben.

Zahlreiche Vorfälle in den vergangenen Monaten

Selen verwies in diesem Zusammenhang auf mehrere Beispiele für mutmaßliche Sabotage aus den vergangenen Monaten – dazu zählen Vorfälle auf deutschen Kriegsschiffen, zu denen die Ermittlungen noch laufen, ebenso wie Pakete mit Brandsätzen, die aufgegeben wurden, sowie Brandanschläge auf ein Einrichtungshaus in Litauen und ein Einkaufszentrum in Polen. Die Zuordnung zu einem ausländischen Nachrichtendienst sei im Einzelfall manchmal schwierig. Schon die Summe derartiger Ereignisse sorge allerdings dafür, dass es schwerfalle, hier an Zufälle zu glauben.