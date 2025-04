Prozess gegen Influencer wegen Silvesterrakete vor Abschluss

Aktualisiert am 09.04.2025 - 03:30 Uhr

Aktualisiert am 09.04.2025 - 03:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Prozess gegen einen Influencer wegen eines Raketenschusses auf eine Berliner Wohnung in der Silvesternacht steht vor dem Abschluss. Am Mittwoch (9.30 Uhr) sind die Plädoyers vor dem Landgericht Berlin geplant. Auch ein Urteil soll am selben Tag gesprochen werden.