"So weit wie möglich"

Übergang in Frankfurt/Oder (Archivfoto): Auf der Oder-Brücke werden Einreisende kontrolliert. (Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini/imago)

Die neue Regierung setzt künftig auf Kontrollen an Deutschlands Grenzen. Bei der Zurückweisung Asylsuchender gibt es noch Differenzen zwischen Union und SPD.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fasst die neue Linie so zusammen: Seine Regierung werde die irreguläre Migration weitgehend zurückdrängen, und das werde auch kurzfristig sichtbar werden. "Wir ordnen Migration und fördern Integration", kündigt der Koalitionsvertrag an.

Im Einzelnen bedeutet das: Die Kontrollen an allen deutschen Grenzen werden fortgesetzt. Dort sollen künftig auch Asylsuchende zurückgewiesen werden. Allerdings bleibt es beim Kompromiss, dass dies "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn" erfolgen soll. Für die SPD bedingt dies das Einverständnis der betroffenen Länder, Unionsvertreter hatten bisher eine Einwilligung nicht für notwendig gehalten. Zuvor hatten sich unter anderem die EU-Staaten Polen und Österreich gegen Zurückweisungen von Asylsuchenden an der deutschen Außengrenze und deutsche Alleingänge ausgesprochen.