Polnische Behörden kontrollieren einen Bus in Frankfurt an der Oder: Das Nachbarland verlängert die Grenzkontrollen um zwei Monate. (Quelle: IMAGO/Winfried Mausolf)

Polen verlängert die temporären Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen bis zum 4. Oktober. Das teilte Innenminister Marcin Kierwiński am Sonntag mit. Als offiziellen Grund gibt der Minister anhaltende Sorgen wegen irregulärer Migration an.