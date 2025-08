Kulturstaatsminister verbietet Gendersprache in Behörde

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos): In seiner Behörde darf nicht mehr gegendert werden. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)

Immer wieder ist die Gendersprache Gegenstand reger Debatten. Der Kulturstaatsminister verbietet sie nun in seiner Behörde.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat die Verwendung sogenannter Gendersprache in offiziellen Schreiben seiner Behörde untersagt. Wie Weimer der "Bild am Sonntag" mitteilte, solle sich die Kommunikation beim Beauftragten für Kultur und Medien im Kanzleramt an den "Regeln der deutschen Sprache" orientieren.