Vertreter von Union und SPD wünschen sich eine Frau als nächstes deutsches Staatsoberhaupt. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), sagte dem "Tagesspiegel" (Online- und Dienstagausgabe): "Selbstverständlich wäre eine Frau in diesem Amt ein sehr gutes Signal für die Gleichstellung in unserem Land." Es sei in Deutschland "immer wieder gelungen, aus der breiten demokratischen Mitte heraus eine herausragende Persönlichkeit in das höchste Staatsamt" zu wählen. Er sei zuversichtlich, dass dies auch diesmal gelingen werde.